Comment gérer une déception amoureuse ?

L’amour, difficile de s’en passer. Pourtant, ce sentiment nous fait autant de bien que de mal selon que les relations sont tendres ou tendues. Une relation amoureuse, aussi forte qu’elle soit, peut vite être vouée à l’échec. Souvent, une des personnes se sentira toujours déçue parfois trahie. Une situation qui n’est pas sans conséquences.



Pas de panique, la déception est une réaction normale à une séparation. Selon Rénovâtes Irambona, psychologue, la déception amoureuse est un sentiment qu’on a quand on souffre d’une séparation avec quelqu’un qu’on aime.

Quant à Benny Ndayishimiye, sexologue, les déceptions viennent des blessures internes. Il dit que ça peut provenir des illusions affectives que les gens construisent au fond d’eux, ou bien le fait qu’ils sont trop fermés ou trop ouverts en amour. Normal que ce manque de modération interne à la gestion de l’émotion et de l’affection peut causer à la longue des amertumes.

La suite douloureuse

Le sexologue nous révèle que les conséquences peuvent être d’ordre personnel, sexuel et social. Psychologiquement une peur s’installe, et souvent une discrimination du sexe opposé s’invite. On se bloque en se disant « je ne donnerais plus mon amour à quelqu’un parce que j’ai été déçu. » On a tendance à ne plus s’aimer et parfois, on tombe dans d’autres addictions pour combler le manque ou la douleur que l’on ressent.

Par conséquent, les valeurs sociales comme le mariage commencent à disparaitre et ne signifient plus rien. On a peur des gens, ce qui provoque une forme de solitude qui peut aboutir à une dépression. Sexuellement, le risque du ‘’sexe de vengeance’’ de nos jours est plus pratiqué. « Les gens font du sexe pour se venger de ceux qui les ont déçus », fait savoir M. Ndayishimiye. Il explique néanmoins que pour lui, chaque individu est unique. Ainsi, les conséquences varient d’une personne à une autre.

Y faire face et surmonter

Résoudre soi-même cette peine est une chose faisable. Dans ce cas, rehausser l’estime et l’amour de soi est la chose la plus conseillée à faire. Faire des activités qu’on aime comme cuisiner, voyager, faire du sport est aussi une thérapie. Si les conséquences de la déception persistent, les deux experts conseillent aux personnes touchées de consulter un psychologue spécialisé dans la perspective d’une thérapie qui peut se pratiquer sur une longue période.

« L’amour n’est pas un paradis comme on peut bien le laisser croire. Au contraire, c’est toute une bataille. C’est un cursus qu’on apprend au fur et à mesure. Il faut savoir ce que l’on veut de l’autre et ce que l’on est prêt à investir dans cette relation. » Conclut Benny Ndayishimiye

Tout le monde est fragile, mais à des degrés variés. La capacité de résilience dépend des blessures ou des souffrances et autres traumatismes accumulés au cours de la vie antérieure de chacun.

Par Gratia Marie Juticia Tuyikeze