Burundi-Covid-19 : que faire face aux « fake news » ?

Depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19 au Burundi, les informations réelles en rapport avec son évolution sont communiquées par le ministère de la santé. En parallèle, les rumeurs sur cette pandémie continuent de circuler sur les réseaux sociaux et sèment la panique. Mais alors quel comportement adopter face aux « fake news » ?

Par le biais des réseaux sociaux, on se souviendra d’une superstition qui a voulu que l’on cherche un bout de cheveu dans la bible et l’ingurgiter avec de l’eau comme remède du coronavirus. Après, une polémique a circulé selon laquelle des vaccins vont être introduits en Afrique ainsi de suite. A quel point ces rumeurs affectent-elles notre vie ?

Les retombées de la peur

Les informations en rapport avec la prévention et l’évolution de cette épidémie qui circulent sur les réseaux sociaux déroutent plus d’un. Que l’on soit intellectuel, paysan, adolescent ou adulte on n’y échappe pas. Par conséquent, si une personne accorde trop d’importance aux rumeurs, ça peut susciter la psychose liée à la peur.

D’après Jean Bosco Ndayishimiye, psychologue clinicien, il est difficile de discerner une information proche de la réalité. « Il est important d’éviter d’avaler toutes sortes d’informations qui tombent sous la main. La simple raison est que nous ne résistons pas de la même manière. Ainsi, les moins résistants s’exposent à une pathologie mentale. C’est à dire qu’on n’arrive pas à distinguer la réalité et sa propre perception des choses. Notre pensée et notre comportement en sont affétés », explique-t-il.

Cette peur individualisée peut être collective si on partage l’information. On parle alors de la psychose collective qui a pour conséquence la distanciation égoïste et egocentrique. La culture d’entraide entre les concitoyens en est alors affectée.

Par sous information certaines déforment les moyens de prévention contre le covid-19. « La peur pousse certains à être fataliste. Les individus mal informés ou trop informés peuvent refuser de manger ou se faire dépister. Leur état découle ainsi non seulement de la maladie mais aussi de leur comportement vis-à-vis du fléau » déclare le psychologue.

Quel comportement adopter ?

Jean Bosco Ndayishimiye nous éclaire. Selon lui, la simple solution est de se poser et ensuite réfléchir à chaque fois que l’on reçoit une nouvelle concernant le coronavirus. Il est impératif d’en vérifier la source. Cette dernière est sûre lorsqu’elle émane des institutions habilitées ou de la presse locale, et pas n’importe laquelle.

Il est plus important de lire une information dans son intégralité et ne pas partager si nous avons des doutes. Analyser le message dans sa globalité permet de voir si certains de ses éléments peuvent être vrais ou faux. Il faut prendre garde aux messages émotionnels, et vérifier si on n’a pas un côté penchant sur le sujet à diffuser.

Beaucoup de gens portent des masques avant même qu’ils présentent des symptômes de coronavirus.

Dans une bonne conscience personnelle les gens ne devraient pas se comporter comme des antisociaux en diffusant des messages décourageant justes pour un plaisir sadique sans intérêt pour le public car les rumeurs n’avantagent en rien. Mais plutôt se conformer aux mesures de prévention à un lavage des mains fréquent avec de l’eau et du savon ou une solution hydro alcoolique.