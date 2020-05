Burundi : Les résultats provisoires des présidentielles et législatives

C’est ce lundi 25 mai 2020 après le triple scrutin du 20 mai 2020 que la commission électorale nationale indépendante présente officiellement les résultats provisoires des présidentielles et des députés à l’hôtel Club du Lac Tanganyika

De nombreux invités avaient répondu présents au rendez-vous tels les candidats aux élections, leurs représentants, les responsables de différentes confessions religieuses, le forum de partis politique, les sociétés civiles et les différents media.

Présentation des chiffres des présidentielles et des députés

En effet depuis 2005, c’est la première fois que la CENI fait recours à un triple scrutin. Pierre Claver Kazihise, président de la CENI rappelle que les élections ce sont déroulées en toute sécurité au niveau nationale. Le taux de participation étant de 87, 71% pour les présidentielles et 87, 31% pour les législatives avec environ 3,5 % de voix nulles et abstention. Pour la CENI, leur objectif a été atteint car la population a voté massivement.

Pierre Claver Kazihise a expliqué que les décomptes ou dépouillements se sont faits au lieu même des votes et qu’ils se sont faits en toute transparence. Ces dépouillements se sont acheminés dans les différents CECI et ont été par la suite proclamés au niveau des différents CEPI pour être proclamés par la CENI au niveau national. Les résultats des communaux seront quant à eux proclamés au niveau provincial par les CEPI.

Que disent les chiffres provisoires ?

Kazihise rappelle cependant avant la proclamation que toute compétition se fait selon les normes, et fait référence à la constitution, au code électoral, aux décrets présidentiels, à la loi qui appelle les citoyens à voter ainsi qu’à celle qui prévoit les propagandes électorales.

Au niveau national trois partis viennent au devant dans ces résultats dont le CNDD-FDD qui dépasse le CNL et l’UPRONA aux présidentielles avec 68,72% et consécutivement 24,19% et 1,64% pour les deux autres; et avec 68,02% et consécutivement 22,43 et 2,44% pour les législatives.

En effets aux présidentielles comme aux législatives, le parti CNDD-FDD remporte ces élections dans toutes les provinces sauf dans deux provinces dont Bujumbura Mairie, où il a reçu 36,70% contre 52,11 du CNL pour les présidentiels, 34% contre 47,09 du CNL pour les législatives. Ainsi qu’en province Bururi où il est en arrière avec 44,33% contre 44,41% du CNL aux présidentielles.

Les sièges par provinces sont repartis suivant les prescriptions de la loi électorale sur les suffrages obtenus. Seuls les candidats qui ont obtenus 2% ou plus pourront siéger à l’assemble nationale. Il s’agit donc selon les suffrages obtenus par les trois partis politiques dont le CNDD-FDD, le CNL et l’UPRONA. Sur les 100 sièges disponibles avant cooptations des 24 autres, le parti au pouvoir aura 77 sièges contre 22 du CNL et un siège pour l’UPRONA.