Bururi : un phénomène étrange effraie les habitants

Sur la colline Muzima, une vallée s’est fracturée puis a coulé en mettant à la surface des couches profondes depuis l’aube de ce lundi. Ce phénomène n’est pas passé inaperçu auprès des habitants de cette localité.

Miraculeux, étrange et surnaturel tels sont quelques-uns des qualificatifs attribués à ce fait, jusqu’ici inexplicable. Il est survenu au pied du massif montagneux de Rubanga en commune et province Bururi à 300 m du lycée communal Nyabigega.

Récit des faits

Une vallée s’est fracturée et les couches de profondeur sont montées en surface, celles des surfaces se sont retrouvées en profondeur et l’ensemble a coulé sur une distance d’environ 200 m. Parmi les dégâts on compte des champs de cultures détruits tels des bananiers, des choux, des patates douces et des haricots. Comme le dit Jérémie Nsengiyumva, habitant de cette localité, la survie des riverains de cette vallée dépendait de la récolte agricole de ces champs.

« Nous redoutons pour notre sécurité. Nos maisons pourraient facilement s’écrouler sur nous si ce phénomène étrange, auquel j’ai assisté venait à se reproduire», se lamente Capitoline Ndorukwigira résident à Muzima. Ces habitants demandent l’intervention de l’administration afin d’éviter le pire. Le gouverneur de Bururi Frédéric Niyonzima, leur recommande plutôt de ne pas fréquenter cette zone actuellement instable en attendant que des spécialistes se prononcent sur ce phénomène.

Depuis ce lundi 25 mai, différentes personnes visitent cette vallée comme un site touristique. Tous ceux qui s’y rendent affirment que ce qui se passe dépasse leur entendement.