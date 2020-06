Quel est l’âge idéal pour apprendre la sexualité à un enfant ?

Voici une question qui fait couler bien d’encre et de salive. Pourtant ce sujet, souvent tabou dans certaines familles Burundaises, est primordial pour le bon développement d’un enfant. Pour un dosage parfait de l’information, un expert en sexologie explique quand et quoi dire.

L’absence d’enseignements sexuels à temps est fatale chez un enfant. Il peut éprouver des difficultés en ce qui est de ses orientations sexuelles au fur et à mesure qu’il grandit.

La période idéale

Benny Ndayishimiye sexologue, indique qu’un enfant doit apprendre la vie sexuelle dès l’âge de 3 ans. Le meilleur moyen de transmettre ce message, c’est par des messages comportementaux. A cet âge, on lui apprend par exemple, à se tenir correctement, à s’assoir convenablement etc.

A 5-6 ans, un enfant commence à poser des questions sur sa sexualité. Il se demande par exemple pourquoi il ne fait pas pipi comme sa sœur ou son frère, d’où viennent les enfants, ainsi de suite. A cette période, un mineur cherche à s’identifier. «C’est à ce moment que le tuteur ou le parent entre en scène. Il doit dire à son enfant qu’il a été ainsi créer. L’adulte doit faire attention car il peut faire aimer ou faire détester à l’enfant son sexe.» Indique-t-il. A partir de 7-8 ou 9 ans, un enfant commence à oublier un peu la sexualité et se focalise plus sur ses talents. Il se plait en chantant, en dansant, en jouant etc.

“La phase brusque”

Une tranche d’âge secoue le développement d’un enfant. C’est la phase brusque. « C’est une phase comprise généralement entre 10 et 13 ans. Elle est marquée par l’apparition des règles chez la fille et des spermatozoïdes chez le garçon. Un enfant qui n’a pas été informé plutôt peut être psychologiquement perturbé par ces changements » explique Benny.

L’éducation sexuelle des enfants est urgente et importante. Cependant, l’expert trouve que les programmes de santé sexuelle introduits à l’école primaire doivent être ajustés. Selon lui, avant d’apprendre comment éviter les grossesses non désirées, il faut d’abord se connaitre.