Les femmes comme agents de changement social et transformation économique

Des Consultations régionales dans le cadre de l’autonomisation économique des femmes et leur participation effective à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs dans le contexte évolutif de COVID-19 ont vu le jour par le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Région des Grands Lacs en collaboration avec le Conseil consultatif sur les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs.

Ces consultations qui se tiendront sous forme de tables rondes virtuelles du 28 juillet à mi-août consisteront en des séries de sessions thématiques avec des panélistes et seront basées sur les 4 piliers de la résolution 1325 (2000), avec la participation de hauts représentants des pays de la région des Grands Lacs, de représentants du conseil consultatif, d’experts de haut niveau en matière de FPS(femmes paix et sécurité), de femmes cheffes d’entreprise, de représentant(es) des OSC régionales et de partenaires internationaux.

Trois sessions de ces consultations porteront sur les thèmes : « les femmes comme agents de changement pour la transformation socioéconomique, les dispositions pour garantir une participation politique effective des femmes et leur contribution à la consolidation de la paix et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et leur protection». Ces sessions se tiendront respectivement le 28 juillet, le 4 août et le 11 août 2020.

La réunion de haut niveau de la Commission de consolidation de la paix

A l’occasion de sa réunion sur la région des Grands Lacs qui a eu lieu le 11 juin 2020, la Commission de consolidation de la Paix des Nations Unies, a soutenu l’idée d’une réunion de suivi consacrée à la mise en œuvre du programme FPS dans la région dans le cadre de son engagement permanent avec les pays de la région et avec l’envoyé spécial.

Ainsi de ces tables rondes résulteront des contributions à la réunion de haut niveau de la Commission de consolidation de la paix qui s’en suivra au cours de la seconde moitié du mois d’août 2020. Elle aura pour but d’orienter les interventions régionales et internationales dans le cadre d’appui au programme FPS dans la région des Grands Lacs. Elle tiendra compte du contexte actuel de COVID-19 et du redressement post-COVID-19. À cet égard, l’invitation aux discussions thématiques régionales sera étendue aux membres de la Commission de consolidation de la paix.