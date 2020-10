Editorial de la Radio Isanganiro sur le secteur de l’éducation au Burundi

Droit humain, vital, l’éducation joue un rôle clé dans le développement humain, social et économique d’un pays. Un mois après la rentrée scolaire 2020-2021, des progrès, mais aussi des défis s’observent.

A l’état actuel des choses, tout enfant en âge de scolarité est invite d’être à l’école. Les parents et les éducateurs se réjouissent du pas déjà franchi. L’administration, de même que d’autres intervenants dans le secteur de l’éducation ne cessent de sensibiliser afin que tout le monde soit scolarisé. Pas mal d’écoles ont été construites pour faire face aux nombres d’élèves en constante augmentation dans les écoles .D’ailleurs la scolarisation est gratuite pour les apprenants de l’enseignement fondamental, et dans quelques établissements, il y a distributions de rations a midi pour prévenir des cas d’abandon. Cependant, des parents se plaignent parfois des frais qui leur sont exigés d’une autre manière.

Des défis à relever

Le chemin est encore long. Dans différentes contrées du pays, l’on rapporte des chiffres pléthoriques dans les salles de classes, dans les écoles fondamentales que post-fondamentales .Le manque de bancs est aussi une réalité. Ce qui fait que les élèves s’arrangent pour s’assoir sur un seul pupitre par quatre tandis que d’autres s’assoient à même le sol .Imaginez les conditions d’étude de cet enfant ! Comment les éducateurs parviennent- ils à suivre son apprentissage ?

La liste des défis n’est pas exhaustive .le matériel didactique est aussi insuffisant, idem pour le personnel enseignant .Le peu d’enseignants disponible éprouvent des difficultés dans le suivi des élèves à cause du surnombre dans les classes. L’on ne passerait pas sous silence les longs trajets effectués par certains enseignants, extenués avant de travailler. L’administration a fait recours aux vacataires et volontaires, mais leur rémunération est souvent tardive se plaignent-ils. Le Gouvernement a récemment procédé au recrutement de 1000 enseignants, c’est salutaire .Mais il faut noter que le nombre d’enseignants nécessaires s’estime à neuf mille.

Ecoliers et élèves, Burundi de demain

Ces écoliers et élèves dont nous parlons constituent l’avenir du Burundi. Parmi eux, figurent aussi l’Elite de demain dans différentes domaines de la vie du pays .Les experts en éducation ne cessent d’alerter qu’avec ces conditions d’apprentissage, il ne faut pas trop compter sur ces élèves .Comme ce proverbe français qui dit ʺ Ne sois pas déçu des résultats que tu n’as pas obtenus avec les efforts que tu n’as pas mis.ˮ

Le Gouvernement devrait prendre en main ce secteur qui forme la future élite du pays, afin qu’il soit doté des moyens financiers suffisants. Et si nécessité il y a, il devrait recourir à ses partenaires intervenant dans le domaine de l’éducation .ʺla fleur n’est pas certitude du fruit » .

Ces éduqués seront des gestionnaires du pays dans l’avenir. Que ce soit ces enfants et les éducateurs, tous braquent les yeux sur le gouvernement. L’éducation étant l’un des investissements les plus importants qu’un pays puisse faire pour son peuple et son avenir, notre souhait est que le gouvernement prouve ses préoccupations en ce qui est des défis qui hantent le secteur de l’éducation.