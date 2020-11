Kirundo : l’invasion des criquets inquiète la population

Des criquets regroupés en gigantesques essaims dévorent toute la végétation sur leur passage dans la commune Kirundo, selon la population. Elle indique que cette infestation menace la production agricole et la sécurité alimentaire.

Les habitants des collines touchées précisent que ces insectes nuisibles ont commencé à ravager leurs cultures avec l’abondance de la pluie, il y a deux semaines. Selon les responsables provinciaux de l’agriculture, ces herbivores puants sont en train de ronger les champs de haricot, bananier manioc et d’autres.

Le directeur provincial de l’agriculture et de l’élevage en province Kirundo dit que les collines les plus touchées sont celles surplombant le lac Cohoha. C’est surtout la colline de Kiyanza et Yaranda de la zone et commune Kirundo. « Jusqu’à maintenant des hectares endommagés par ces acridiens ne sont pas encore connus, car ils se déplacent d’un lieu à un autre s’ils remarquent qu’ils sont menacés », a précisé Léonidas Rivuzimana.

Un appel au secours

La population de ces différentes localités s’inquiète de la famine qui pourrait les engloutir suite à cette invasion des criquets. D’après elle, leur incertitude domine pour l’instant quant à l’impact de ces criquets sur la production agricole. Et cela constitue une menace sur la sécurité alimentaire.

L’administrateur de la commune Kirundo demande aux bienfaiteurs ainsi qu’au ministère en charge de la solidarité de venir en aide aux familles touchées par cet aléa. Viateur Habimana demande aussi le médicament pour pulvériser les champs de cultures.

« La seule solution est de les ramasser»

L’administratif provincial ayant l’agriculture dans ses attributions demande à la population de les ramasser et les brûler et surtout de défricher les champs non labourés afin de réduire l’espace de leur reproduction.

« Il n’y aurait pas d’insecticide pouvant être utilisé sur toutes les collines attaquées par ces criquets. La seule solution serait de les ramasser pendant la matinée et de les bruler car la journée, avec le soleil, ils s’envolent», indique Léonidas Rivuzimana.

L’administration révèle que l’activité de ramasser ces insectes a débuté ce jeudi. Et dans deux jours seulement cinq grands sacs et trois bidons étaient déjà remplis de criquets. Les témoins font savoir qu’ils les ramassent en grande quantité la matinée ou lorsque la pluie tombe car ces dernier peuvent parcourir un vaste étendu pendant l’ensoleillement.