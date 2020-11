Pourquoi certains lauréats ne sont pas orientés à l’université du Burundi ?

Une année après la passation de l’examen d’Etat édition 2018-2019, les candidats ayant réussis sont orientés dans le cycle supérieur. Parmi 5052 réussis, seuls 4597 sont admis à l’université du Burundi faute de la capacité d’accueil, selon le rectorat.

Dans un point de presse tenue par le recteur de l’université du Burundi, ce vendredi 13 novembre, il a déclaré que seuls ceux qui ont obtenu une note comprise entre 50 à 64% sont orientés selon les sections suivies au post-fondamental. François Havyarimana explique que 4597 lauréats vont être admis dans différentes filières de ladite université.

« Il convient de préciser que ceux qui étaient autorisés à se faire inscrire devaient avoir au moins 50% à l’examen d’Etat pour les sections mathématiques, physique et technologie. En ce qui concerne les sections comme biochimie, sciences de la terre, section pédagogique et économique, langues, sciences humaines et sociale, leurs limites de notes ne vont pas en bas de 59%. Et enfin 64% pour les autres sections », martèle le recteur.

Il indique par la suite que parmi ces lauréats admis, 76,29% sont orientés dans les filières de leurs propre choix. Et que pour 23,71% sont orientés dans des filières qui ne sont pas de leur choix. Il a ajouté aussi que les lauréats des années antérieurs de 2019 sont tous orientés. Néanmoins, il y a une catégorie des lauréats qui ne sont pas orientés dans cette institution.

La capacité d’accueil pose problème

455 lauréats de l’examen d’état édition 2018-2019 n’ont effleurés l’orientation à l’université du Burundi. Le recteur de cette Université explique cette situation par l’incapacité d’accueil de cette institution et d’encadrement largement dépassé pour les filières très sollicitées.

François Havyarimana évoque également le manque de correspondance entre les sections suivies au post fondamentales et les filières organisées à l’université du Burundi. D’après lui, l’harmonisation des filières au post-fondamental et à l’université constitue un des défis majeurs. Pour palier cela, il révèle que certains sont orientés à l’Ecole Normale Supérieure et d’autres peuvent être accueillis dans des universités privées.

L’inscription définitive au rôle et aux cours pour l’année académique 2020-2021 est prévue en date du 23 au 27 novembre dans les facultés ou instituts où chaque lauréat a été orienté.