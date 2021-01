Bururi : une embuscade fait 6 victimes

Trois personnes ont été tuées fusillées puis calcinées, et trois autres blessées, lors d’une embuscade tendue au niveau de Muhabo en commune Mugamba la nuit dernière du 3 janvier 2021.

Les informations obtenues auprès de certains habitants de la colline Nyakimonyi indiquent que dans les environs de l’un des virages du massif montagneux de Muhabo, deux personnes armées de fusils non encore identifiées, ont barricadé la route nationale numéro 7 au moyen des troncs d’arbres. Ces personnes ont obligé une voiture de marque Carina ancien modèle de s’arrêter. Il était vers 19h40 minutes, ce dimanche 3 décembre 2021.

Ces malfaiteurs ont obligé les six personnes à bord de cette voiture (qui roulait de Bujumbura vers Matana), de leur donner tous l’argent et les téléphones portables qu’ils avaient sur eux, avant de leur tirer dessus par balles et incendier à essence leur véhicule selon ces mêmes sources. Trois personnes, dont une n’est pas parvenue à sortir de ce véhicule, sont mortes sur-le-champ. Trois autres, dont une qui pouvait encore parler, se sont dispersées dans la nature selon Venuste Ntahombaye administrateur communal de Mugamba. Cette autorité affirme qu’il s’est aussitôt rendu sur le lieu d’embuscade.

Sinon, selon l’admicom de Mugamba, « à part quelques cas de vols de bétail et cet incident de ce dimanche soir, la sécurité est globalement bonne dans cette commune depuis septembre 2020. » De son côté, Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions informe que 7 suspects sont déjà appréhendés pour enquête.

Pour rappel dans la nuit du 30 au 31 décembre, une autre embuscade a été tendue à la colline Buhoro en commune Mugongomanga en province Bujumbura. Cette attaque a fait un mort et trois blessés. Les auteurs de cet acte ont été arrêtés selon la police.