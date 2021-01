Chasser et abattre les chiens errants à Ngozi : une urgence

Ces chiens baladeurs des collines comme Kibande n’épargnent ni les animaux ni les personnes. Selon le bureau provincial de l’environnement agriculture et élevage, il faut vite agir.

Ces jours-ci, ces chiens errants sont surtout observés dans la commune Tangara de la province Ngozi. D’ailleurs, ce lundi 11 janvier, ils ont dévoré une chèvre sur la colline Kidasha. Et, tout récemment, ils ont dévoré 5 porcs sur la colline Kibande, toutes de la zone Nyagatovu.

« En commun accord avec l’administration des 9 communes que compte la province Ngozi, nous envisageons de faire une campagne de chasse de ces chiens errants qui contaminent la rage à d’autres bêtes et même aux humains » , a précisé le responsable de l’élevage au bureau provincial de l’environnement, l’agriculture et l’élevage. Privat Barikuryabo, conseille aux propriétaires des chiens de les enfermer à l’intérieur de l’enclos en attendant de les faire vacciner. Il appelle à cet effet les vétérinaires communaux à amener le plus de vaccins disponibles.

A Ngozi, ce vaccin coûte entre 7500 et 10 000 francs burundais selon sa durée. En tous 51 chiens ont été vaccinés en 2020 à Ngozi.