Kayanza : le guichet unique provincial est moins fréquenté. Pourquoi ?

Bientôt, une année sera écoulée après l’ouverture du guichet unique provincial. Néanmoins, les données chiffrées fournies par cette institution témoignent une faible fréquentation.

L’installation de Guichets Uniques provinciaux vise le rapprochement des services publics du citoyen. Ils délivrent en provinces des documents essentiels comme le Passeport, le Laissez-passer, la carte CEPGL, le permis de conduire et, l’Extrait du casier judiciaire. Tout cela, dans le but d’éviter que les citoyens fassent de longs et couteux voyages vers la capitale économique. Cette dernière centralisait jusqu’ici, les services de délivrance de ces documents.

Cependant, les demandeurs de ces papiers au guichet, ouvert en avril 2020 à Kayanza, viennent au compte-gouttes. D’après son directeur, environ 81 personnes seulement se sont confiées à ce guichet à la recherche du passeport et du laissez-passer. Pour le cas du permis de conduire, Ildephonse Ngaruko précise que le guichet n’a accueilli aucune personne à sa recherche.

Les causes divergent

Le responsable de ce guichet explique le problème par deux causes principales. L’une est liée à la détérioration des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda ces derniers jours. L’autre est relative à la fermeture de la frontière Rwando-burundaise suite à la pandémie de la covid-19.

Ildephonse Ngaruko indique que ce sont surtout les commerçants qui s’approvisionnent en marchandises au Rwanda et en Ouganda qui allaient chercher ces documents. Mais, quant au manque de la demande du permis de conduire, ce directeur parle de l’absence d’une école de roulage en province.

Le gouverneur de la province Kayanza demande à la direction du guichet unique provincial d’élaborer un projet de l’ouverture d’une école de roulage. Rémy Cishahayo informe que l’administration appuiera ce projet par la recherche des bailleurs de fonds pour sa réalisation.