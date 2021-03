APPEL D’OFFRE POUR LE RECRUTEMENT DES ENQUETEURS ET SUPERVISEURS D’ENQUETE AU BURUNDI (CIBITOKE, KAYANZA ET KIRUNDO)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

International Alert est une organisation indépendante qui, depuis 30 ans, travaille dans le domaine de la consolidation de la paix. Nous travaillons avec les populations directement touchées par des conflits violents afin de soutenir leurs perspectives de paix. Nous cherchons également à influencer les politiques et les méthodes de travail des gouvernements, des Organisations Internationales comme l’ONU et des entreprises multinationales afin de réduire le risque de conflit et de renforcer les perspectives de paix.

Pour plus de détails veuillez consulter le site Web : www.international-alert.org

International Alert est en train de mettre en œuvre un projet nommé Mupaka Shamba Letu, MSL en sigle. Ce projet est financé par l’Ambassade de Suède à Kinshasa et la Coopération Suisse au Développement pour la période de Janvier 2019 à Décembre 2022. Il est mis en œuvre dans les régions frontalières de l’Est de la République Démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec 8 organisations de la société civile de ces 3 pays pour une durée de 4 ans. Il vise à renforcer les capacités des petites commerçantes transfrontalières dans les régions frontalières de la RDC, du Rwanda et du Burundi, pour qu’elles remettent collectivement en question les dynamiques liées au genre qui contribuent aux conflits au sein de leurs communautés et plus largement dans la région, et de faire usage de leur influence afin de promouvoir une plus grande cohésion sociale et une plus grande coopération régionale.

Vers la fin de l’année 2020, International Alert a reçu un financement supplémentaire et s’est convenu avec l’ambassade de Suède à Kinshasa et l’ambassade de Suède à Kigali de faire l’extension du projet sur les 2 frontières qui seront confirmées par les résultats de l’évaluation des besoins couplée avec une étude de base aux frontières de Ruhwa (Rwanda)– Cibitoke (Burundi), Akanyaru Haut (Rwanda)-Kayanza (Burundi) et Nemba (Rwanda) – Kirundo (Burundi).

Dans cette perspective, le projet MSL compte réaliser une évaluation des besoins et une étude de base dans ces nouveaux sites précités. Cette entreprise a pour objet de s’acquérir de la situation de départ sur les mouvements des petites commerçantes transfrontalières au niveau de chacune de ces frontières, de l’inclusivité des dynamiques du genre ayant des impacts sur la participation des femmes petites commerçantes transfrontalières (FPCT) à la de prise des décisions dans leurs foyers et dans leurs communautés, de la situation des ressources économiques chez les FPCT et des opportunités de la mise en œuvre du réseautage des acteurs économiques pour plaider pour la cohésion sociale et la coopération régionale ainsi que le niveau de l’application de la législation en matière du petit commerce transfrontalier.

Pour ce faire, International Alert cherche à recruter des enquêteurs et superviseurs d’enquête résidant dans ces sites pour collecter les données de cette évaluation ainsi que celles de cette étude de base et en même temps constituer une base des données des enquêteurs et superviseurs d’enquête pour ces sites. Les enquêteurs et superviseurs d’enquête sont recherchés pour la collecte des données au cours du mois de mars 2021.

Principales responsabilités

Pour les enquêteurs

Participer à la formation organisée pour préparer la collecte des données ;

Collecter en langues locales les données auprès des enquêtés et des informateurs clés ciblés sur le terrain ;

Participer au conseil d’équipe organisé chaque jour après le terrain ;

Vérifier et corriger les erreurs commises lors de l’enregistrement des données après vérifications par les superviseurs ;

Ramener au superviseur toute difficulté rencontrée sur terrain durant la période de l’enquête ;

Maintenir la confidentialité des données collectées ;

Proposer des voies pour améliorer et rendre facile la collecte avec l’utilisation des tablettes ;

Elaborer un rapport à la fin de la collecte des données de 2 pages maximum à remettre au superviseur.

Pour les superviseurs d’enquête :

Participer à la formation organisée pour préparer la collecte des données ;

Assurer la supervision des enquêteurs sur le terrain et s’assurer que ces deniers mènent des entretiens de qualité en langues locales ;

Organiser des réunions de conseil d’équipe avec les enquêteurs de sa zone de supervision ;

Vérifier la qualité des données collectées par les enquêteurs de sa zone de supervision ;

Veuillez à la protection du matériel mis à la disposition l’équipe d’enquêteurs pour la collecte des données ;

Proposer des voies pour améliorer et rendre facile la collecte des données avec l’utilisation des tablettes ;

Elaborer un rapport à la fin de la collecte des données.

International Alert recrutera des enquêteurs et superviseurs d’enquête dans les sites repris dans le tableau ci-après :

Pays Site du projet Enquêteurs recherchés Superviseurs recherchés Burundi Cibitoke 2 1 Kayanza 2 1 Kirundo 2 1

Budget

Les enquêteurs et les superviseurs d’enquête seront payés après la validation des données et à la fin du travail selon la politique d’International Alert sur le traitement des consultants journaliers. En cas de nécessité de voyage, les frais de voyage sont aussi pris en charge par International Alert.

Seuls les jours de travail seront payés, les jours de voyage ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Profil des enquêteurs et les superviseurs d’enquête

Avoir au minimum un diplôme d’études secondaires et être capable d’assimiler une formation ;

Avoir précédemment travaillé dans le domaine des enquêtes et de préférence avec une organisation internationale en utilisant la nouvelle technologie de collecte des données

Savoir manipuler les outils de collectes des données y compris le matériel de collecte des données par téléphonie mobile ;

Avoir la capacité d’administrer un questionnaire d’enquête complexe ;

Avoir des connaissance et expérience des approches sensibles au genre et aux conflits;

Savoir parler et écrire en français et au moins en une langue locale du site pour lequel on soumet sa candidature ;

Être habitant dans un des sites suivants : Cibitoke, Kayanza et Kirundo. Les personnes n’habitant pas l’un de ces sites ne sont pas concernées par cet appel

Être prêt à travailler (ne pas avoir d’autres engagements) ;

Être en mesure de rédiger un rapport de terrain à la fin de la collecte des données ;

Pour les superviseurs d’enquêteurs , en plus du profil cité ci-haut, être capable de superviser les enquêtes, de gérer les équipes et de tenir des réunions du conseil d’équipe pour les candidats superviseurs d’enquête.

L’expression d’intérêt doit être constituée du CV à jour avec 3 personnes de référence et la lettre de motivation et doit être envoyée à DRC.Office@international-alert.org en copiant PBuhashe@international-alert.org au plus tard le 05 mars 2021.

Dans l’objet de votre mail, veillez mentionner, le titre du poste (enquêteur ou superviseur d’enquête) et le nom du site pour lequel vous postulez. Par exemple « Enquêteur, Nemba » pour les candidats enquêteurs de Nemba ; « Superviseur d’enquête, Kayanza » pour les candidats superviseurs d’enquête à Kayanza.

Note : Le non-respect de la consigne dans la mention de l’objet de votre mail fera objet du rejet de la candidature

N.B : Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

Fait à Bukavu, le 23 février 2021