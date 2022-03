Les organes du Conseil National de la Jeunesse du Burundi accompliront ils leurs missions ?

Le nouveau en tête du Conseil National de la Jeunesse du Burundi CNJB en sigle a été élu du 19 au 27 février 2022. Le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions, ambassadeur Ezéchiel Nibigira a précisé ce lundi que les nouveaux élus ont le devoir d’accomplir les missions déjà prédestinées.

Dans son entretien, le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions a rappelé aux nouveaux dirigeants ce pour quoi ils ont été votés. Il cite notamment : mobiliser les jeunes autour des programmes d’éducation à la paix et aux droits de l’homme, assurer la représentation des jeunes dans les instances de décisions et les missions internationales, coordonner l’ensemble des projets et des activités de la jeunesse burundaise, promouvoir les activités génératrices de revenus en faveur de la jeunesse, encourager et promouvoir la création et le développement des associations et mouvements coopératifs des jeunes.

« Le Ministère s’engage à accompagner les nouveaux organes dans le processus de mise en place d’un cadre légal du CNJB et dans les brefs délais, un règlement d’ordre intérieur doit en plus des statuts être élaborés et cela dans un délai de moins de 6 mois.», précise l’ambassadeur Nibigira.

Facteurs de fonctionnement du nouveau pouvoir

Le ministre de la jeunesse a mis l’accent sur l’importance de ce conseil qui est le développement de la jeunesse. Il a aussi rappelé que cet organe doit fonctionner selon la Constitution et le règlement d’ordre intérieur ainsi que toute autre loi pouvant favoriser son bon fonctionnement.

« La mise en place du règlement d’ordre sera par ailleurs une opportunité pour eux de préciser clairement s’il y a besoin ou pas des commissariats pour un bon accomplissement des missions assignées au CNJB », souligne monsieur le Ministre.

Le conseil national de la jeunesse au Burundi rend comptes à tous jeunes burundais compris entre 18 et 45 ans.