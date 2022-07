Isanganiro ry’imiryango yo ku wa 20 mukakaro 2022

Mu gihe umuhungu canke umwigeme bitegurira kubana, barategura urubanza kugira bazokwakire abashitsi baje kubashigikira. Mbe none uko kwitegurira abashitsi no kurondera ivyankenerwa kugira biryoshe ubugeni birahagije ? Imyiteguro yaho hambere niyo mugihe ca none bitandukaniye hehe, isano ryoryo ni irihe ? Kwitegurira urubanza biraheza bigafasha iki mugushinga urugo rukaguma ? Iyo abubakana batiteguye neza biraheza bikagira izihe ngaruka mu rugo rugiye gushingwa ? Ni akahe gahaze kugira ngo imyiteguro yo kwubakana hagati yabashimanye ?