Départ des soldats rwandais du camp de Katindo à Goma ? Une intox amplifiée sur les réseaux sociaux

Dans un contexte marqué par les tensions persistantes entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, une page Facebook nommée « New generation Kings », suivie par plus de 8000 abonnés, a publié le 12 juin 2025 une vidéo affirmant que les soldats rwandais (RDF) sont en train de quitter le camp militaire de Katindo, situé à Goma, dans une zone contrôlée par les rebelles du M23. Cette information, largement relayée, s’inscrit dans un climat de négociations sensibles autour d’un futur accord de paix, dans lequel les États-Unis jouent un rôle diplomatique actif. Mais qu’en est-il réellement ? Vérification.

Le post douteux est accompagné d’une vidéo composée uniquement d’un audio et d’une image statique d’illustration, où l’on entend la voix d’une femme, non visible à l’écran, parlant en swahili. Elle affirme se trouver non loin du camp de Katindo et rapporte, selon les témoignages de la population environnante, que les rebelles du M23 seraient en train de quitter les lieux. On y entend également des cris de joie de la population, signe d’un certain soulagement, bien que la femme elle-même semble émettre des doutes sur la fiabilité de cette information.

Dans la même publication, l’auteur de ce post publié en Kirundi, prétend également que les États-Unis ont donné un ultimatum au Rwanda, exigeant le retrait de ses troupes de la RDC avant le 15 juin 2025, comme condition préalable à la signature d’un accord de paix.

Vérification des faits : des affirmations non fondées

Aucune preuve de l’ultimatum du 15 juin 2025

Après vérification, aucun média fiable n’a mentionné un quelconque ultimatum américain avec une date précise du 15 juin 2025.

L’article de Reuters intitulé « US wants Rwandan troops out of Congo before peace deal signed » parle bien d’un souhait exprimé par les États-Unis, mais sans aucune date imposée.

Le média allemand DW.com ainsi que Actualité.cd, un média congolais reconnu, confirment que Washington pousse pour un retrait des troupes rwandaises, mais là encore, sans mention d’un ultimatum daté.

Aucune confirmation indépendante du départ des RDF de Katindo

Aucune source journalistique fiable ou autorité officielle (locale ou internationale) n’a confirmé le départ de troupes RDF du camp de Katindo à Goma.

De plus, l’audio analysé dans la vidéo laisse entendre que même la femme qui parle remet en question la fiabilité des témoignages qu’elle relaie. Il ne s’agit donc pas d’un fait confirmé, mais d’un relai d’une rumeur locale.

Une fausse information relayée sans vérification

Le post de la page « New generation Kings » repose sur des éléments non vérifiés, manipulés ou sortis de leur contexte :

Aucun ultimatum du 15 juin 2025 n’a été mentionné par les États-Unis.

Aucun média fiable n’a confirmé un retrait de soldats RDF à Goma.

L’audio utilisé dans la vidéo est basé sur des témoignages incertains et non des faits établis.

Ce genre de contenu contribue à entretenir la confusion et à alimenter les tensions dans une région déjà fragile. Il est important pour les internautes de vérifier les sources et de ne pas partager des vidéos ou affirmations sans fondement vérifié.