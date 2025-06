Manipulation par l’image : ce que cache la vidéo virale des “mercenaires”

Dans cette période où la RDC fait face à une crise sans fin, certaines internautes tentent de manipulent l’opinion en diffusant des fausses informations. C’est le cas d’une vidéo virale montrant des camions pleins de militaires dont l’auteur a dit que ce sont des mercenaires que la République Démocratique du Congo a recrutés pour combattre ouvertement les rebelles de l’AFC /M23. Après avoir analysé la vidéo, nous avons constaté qu’elle a été montée grâce à l’intelligence artificielle (I.A).

Lorsqu’ on regarde bien la vidéo, les images tendent à sauter. La nature, les routes, les camions, et les militaires sont visibles qu’ils ne sont pas naturels.

Aussi, aucune autres sources fiables ont révèle la présence des nouveaux mercenaires en République Démocratique du Congo.

Pourquoi est-il facile de tromper les gens lorsqu’ on dit des mercenaires ?

La notion de mercenaires n’est pas nouvelle en République démocratique du Congo. Ce terme est largement connu, car les dirigeants congolais ont eu recours à des mercenaires et à des forces étrangères depuis de nombreuses années. Sous la présidence de Mobutu, on a même assisté, en 1967, au soulèvement des mercenaires de Bobo contre leur employeur, le général et président Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga.

Plus récemment, des mercenaires ont été capturés par les rebelles de l’AFC/M23 après la chute de Goma en janvier 2025.

Par ailleurs, plusieurs pays ont déployé leurs troupes pour tenter de stabiliser la RDC. En dehors des forces de la MONUSCO, on note actuellement la présence de militaires burundais ainsi que des troupes de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe).

Au contraire, certaines initiatives de paix ont été entreprises

Sous la médiation du Qatar, Kinshasa a entamé des négociations avec les rebelles de l’AFC/M23, ce qui a abouti à une déclaration conjointe publiée le 23 avril 2025, évoquant la perspective d’une trêve.

Plus récemment, le 13 mai 2025, la cheffe de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), Bintou Keita, a rencontré Corneille Nangaa, représentant de l’AFC/M23. À l’issue de cette rencontre, elle a déclaré :

« La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade de la situation », peut-on lire sur RFI

Conclusion

Avant de croire une information, il faut toujours vérifier son authenticité. Comme on vient de le voir ci-haut, cette vidéo n’est pas authentique. Ceux qui l’ont publiée l’ont créé avec de I.A.